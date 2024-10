Tutti i Premi speciali della nuova Guida di DoctorWine

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) LaEssenziale ai Vini D’Italia firmata da, alias Daniele Cernilli, arrivata alla sua undicesima edizione, tra i viniati, sfoggia un totale di 17che non riguardano solo vini, ma anche «aziende, persone, progetti che ci colpiscono particolarmente anno dopo anno» si legge sul sito. Nel loro complesso raccontano lo stato dell’arteviticoltura nazionale e tra gli obiettivi di queste assegnazione c’è la volontà di «evidenziare per sottolinearne il ruolo propulsivo nei confronti di tutto il movimento vinicolo». Tra le novità di quest’anno c’è l’inclusione, per la prima volta delo “Etichetta più bella 2025”. Presentata a Milano lo scorso fine settimana (28 e 29 settembre) all’Hotel Principe di Savoia, tra pochi giorni (6 ottobre) l’evento arriverà nella Capitale nelle sale di Spazio 900. LaEssenziale 2025 include circa 1.