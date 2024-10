TS – Da Inzaghi a Zanetti tutti in Procura Chiné si muove | il rischio maggiore

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) 2024-10-02 10:17:06 Prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Tuttosport: Ladi Milano è pronta a sentire dirigenti e calciatori di Inter e Milan finiti nell’ordinanza che ha portato alla custodia cautelare di 19 capi ultrà (16 in carcere e 3 agli arresti domiciliari).in qualità di “persone informate sui fatti”, considerato che compaiono negli atti come protagonisti delle presunte pressioni sulle due società milanesi. Tra questi ci sono Simone, Milan Skriniar, Davide Calabria e soprattutto Javier, vicepresidente dell’Inter. Questi è tirato in ballo in una lunga conversazione tra Marco Ferdico, responsabile della Curva Nord, e Marco Materazzi.