Torna la Domenica al Museo | ecco dove entrare gratis

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Firenze, 2 ottobre 2024 –laal. Il 6 ottobre ingresso gratuito nei luoghi della cultura della Direzione regionale Musei nazionali Toscana e dei nuovi Musei Autonomi. Nuovo appuntamento dunque con l’iniziativa del Ministero della Cultura che prevede l’ingresso gratuito la primadi ogni mese in tutti i monumenti, musei, gallerie, parchi e giardini monumentali dello Stato. Come di consueto molti dei luoghi della cultura statali della Direzione regionale Musei nazionali Toscana diffusi su tutto il territorio regionale saranno aperti gratuitamente con le mostre temporanee ancora in corso, visite tematiche e iniziative.