Tajani Si fermino tutti anche Israele O la guerra sarà fuori controllo

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) MILANO (ITALPRESS) – “L’Italia chiede al governo dell’Iran e allo stesso primo ministro israeliano Netanyahu di frenare il ricorso alla violenza. Chiede a, assolutamente a, di interrompere la spirale della. In queste ore un missile in più da una parte o dall’altra potrebbe portare questadefinitivamente. Lavoriamo in maniera convinta per evitare che tutta la regione finisca nell’abisso di unageneralizzata, una catastrofe che nessuno sarebbe in grado di controllare, che porterebbe morte e devastazione per anni. La prospettiva nella regione resta quella dei due Stati, quella diin grado di convivere in sicurezza con uno stato palestinese, e di un Libano che resti un paese stabile e un esempio di convivenza tra le varie comunità e religioni”.