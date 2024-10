Speciale accessori | il ritorno del minimalismo in chiave glam

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) E? tempo di un nuovo capitolo per Nexma, la collezione della Linea Mediterranea che, reinterpretata dai designer Boccadamo, si aggiorna in una versione dal fascinoUna collezione contemporanea e in grado di seguire i trend, in cui e? la delicatezza di un fiore a fare da filo conduttore. In fila, intrecciato e ripetuto come in un pregiato ricamo, il fiore Nexma e? la risposta alle tendenze del momento nella versione piu? moderna, in cui sono le linee regolari e i motivi in rilievo a caratterizzare questa rivisitazione di eccezionale gusto e dal forte potere attrattivo.