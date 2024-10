Servizio Civile Agricolo Lollobrigida | Schiavitù? Fu creato da un governo di sinistra

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) "Oggi arriva il. Io ho un grande rispetto per i miei avversari politici e quindi non penso che siano stupidi, io ho un grande rispetto e non mi permetterei mai di definirli ignoranti, quindi penso che siano in malafede quando affermano che il ministrovuole mandare a tre euro l'ora i ragazzi a raccogliere i pomodori". Così il ministro dell'Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Francesco, intervenendo all'Assemblea di Legacoop Agrolimentare. Il, ha ricordato, "l'ha fatto undi centroe ringrazio l'autorevolissimo collega Amato. Nella legge istitutiva c'è scritto, servire la patria, e c'è anche l'agricoltura". "Immagino e spero che le associazioni che decideranno di partecipare - ha evidenziato - non manderanno ragazzi a raccogliere pomodori sottopagati.