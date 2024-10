Rosé annuncia il suo primo album in studio | ‘rosie’ esce il 6 dicembre

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di mercoledì 2 ottobre 2024)il suoindal titolo rosie, in uscita il 6su etichetta Atlantic Records. La raccolta di 12 tracce segna la pubblicazione più personale e sincera di, che ha co-scritto e co-prodotto il progetto nella sua interezza. Come membro delle BlackPink, una delle girl band che hanno venduto di più di tutti i tempi,ha infranto record, si è esibita sui palcoscenici più famosi e ha accumulato milioni di fan in tutto il mondo. Il singolo da solista On The Ground della superstar coreano-neozelandese, uscito nel 2021, ha debuttato alla posizione #1 della classifica Billboard Global 200 ed è diventato il brano di un’artista K-pop donna solista con la più alta posizione nella Billboard Hot 100.