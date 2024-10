Più qualità della vita Silvestri | Ecco i dettagli

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Zona 30, mobilità dolce, un’altra idea di vivere la città. A parlarerivoluzione in atto è stato l’assessore all’urbanistica Gianni. Assessore, da dove nasce l’idea? "Nasce da una linea dettata a livello ministeriale alla quale il nostro comune ha partecipato riuscendo ad ottenere un importante finanziamento. Si tratta di un progetto sperimentale che va nella direzione di garantire maggior sicurezza ed accrescere la, sensibilizzando la cittadinanza all’utilizzobicicletta. Non a caso si sviluppa all’interno del Biciplan". Si partirà da Porta Maggiore, come mai? "Perché qui c’è alta densità di abitanti e di scuole. Con questo intervento non andremo ad inficiare la velocità che i mezzi dovranno tenere, ma siamo andati a rivedere la situazione su alcune vie interne cercando di non toccare le arterie principali e non creare disagi".