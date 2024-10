Perché Conte ha detto che il campo largo non esiste più Attaccando Renzi per arrivare a Schlein

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Hanno creato un vero e proprio terremoto le parole del presidente del M5s Giuseppesule le elezioni regionali. “Ilnonpiù”. Non ha utilizzato mezzi termini il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe, intervenendo a Porta a porta, su Rai 1. La questione sta ruotando tutta attorno alle prossime elezioni regionali di novembre in Umbria ed in Emilia Romagna. Giuseppe(ANSA FOTO) – Notizie.comha preso di mira il leader di Italia Viva Matteodefinendolo un distruttore incompatibile con i valori del M5s. Secondo molti, però, il vero obiettivo del presidente sarebbe la segretaria del Partito Democratico Elly. L’obiettivo sarebbe minare il ruolo strategico dei democratici (che alle ultime elezioni europee ha ottenuto il 24%) e serrare i ranghi in vista dell’ultima fase della costituente 5 Stelle.