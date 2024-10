Olio extravergine prezzi in continuo aumento

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Il prezzo di un litro d’d’oliva è aumentato, rispetto all’anno scorso, mediamente del 20%, con picchi anche oltre il 50%. E’ quanto rileva l’Osservatorio Nazionale Federconsumatori che evidenzia come il confronto con il 2021 segni unmedio del 52%. A incidere sull’andamento del prezzo, secondo quanto affermano i produttori, è il forte calo previsto sul fronte della produzione, dovuto alle condizioni e agli eventi climatici. Ma, se da un lato le basse precipitazioni, unite alle alte temperature, hanno ridotto la produzione di olive anche del 50%, dall’altro si è creato quest’anno un clima ottimale per la produzione di undi oliva di alta qualità. Non è stata rilevata, infatti, la presenza della mosca dell’olivo, che determina undell’acidità libera, causa della riduzione della qualità del prodotto.