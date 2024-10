Nico Como e l’Argentina sono Paz di te | seconda convocazione con l’Albiceleste per il nuovo talento della Serie A La sua storia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Bastava lasciare il Real Madrid per farsi convocare (di) dal. Più o meno, è andata così. Dall’oceano delle sue Canarie alle acque del lago diPaz illumina il Sinigaglia e laA. Fabregas se lo tiene stretto e il ct Lionel Scaloni lo convoca in nazionale per gli impegni contro Venezuela e Bolivia. Nato a Tenerife, ma mai convocato dalla Spagna: il suo desiderio è sempre stato quello di vestire la maglia del(e può farlo, perché suo padre Pablo è argentino) al fianco dell’idolo di Messi. “nato in Spagna. Amo entrambi i paesi, ma alla fine ho deciso di giocare per. Penso che sia il Paese che mi rappresenta di più, per come viene vissuto il calcio e per mio padre”. La prima volta fu nel 2022 – insieme a un’altra conoscenzaA come Matias Soulé -, ma questa volta ha il sapore di una “prima” da protagonista.