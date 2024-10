Nessun litigio con Dembele Ma Luis Enrique replica con arroganza alla giornalista | Il motivo della sua esclusione? Non lo capiresti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) “No, non ho intenzione di spiegarti le tattiche perché non le“. Arrogante e poco cortese: questa la non risposta di– allenatore del Paris Saint Germain- a unafrancese in seguitosconfitta per 2-0 contro l’Arsenal in Champions League. Uno scambio di opinioni che da parte sua non c’è mai stato: silenzio, risposte brevi e concise (per di più in spagnolo) e tanto imbarazzo. La domanda era relativa a un cambiamento di tattica dovuta all’assenza di Ousmanetra i convocati, o meglio all’temporanea per “mancanza di impegno“. Un atteggiamento remissivo quello dell’allenatore spagnolo, nei confronti, forse proprio a causafredda situazione che lo lega attualmente al calciatore nominato., dunque, non avrebbe gradito l’ennesima domanda su quello che lui comunque non definisce