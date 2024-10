Montelupo Fiorentino i lavori su Arno e Pesa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Firenze, 2 ottobre 2024 - Quella per i fiumi e torrenti del territorio comunale diè una stagione diche, cantiere dopo cantiere, sta volgendo al termine. A seguirli il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdcon interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria prossimi al completamento sia sull’che sulla. Sull’siamo alle rifiniture per quanto riguarda la risagomatura della sponda sinistra in zona La Torre, dove il Consorzio di Bonifica è intervenuto con personale e mezzi propri, in accordo con il Genio Civile per movimentare la terra e sabbia accumulatasi per moltissimi anni, andando a ritrovare le antiche sistemazioni idrauliche in pietra e i percorsi golenali che saranno utili per passeggiate e future manutenzioni.