Millie Bobby Brown e Chris Pratt nelle prime foto del colossal Netflix The Electric State

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Caos robotico e una versione alternativa degli anni '90di Thediffuse da, che svelano il look delle star. Dopo aver ampiamente sforato il budget previsto, finalmente il preannunciato action fantascientificoThesi svelache mostrano i protagonistiin azione. Nel film firmato dai fratelli Russo, i due protagonisti si troveranno a dover affrontare un gruppo di robot animatronici, guidati dalla mascotte dei Planters Mr. Peanut, alla ricerca del libero arbitrio. La storia è ambientata in una versione alternativa e retro-futuristica degli anni '90 in cui i robot senzienti, che un tempo servivano pacificamente gli umani, ora vivono in esilio a seguito di una rivolta fallita. Mr.