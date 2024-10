Merloni la camera ardente tra i suoi dipendenti di Albacina

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Ladi Francescosarà allestita questo pomeriggio, dalle 15, nel sito dia Fabriano (Ancona) e fino alle 14 di venerdì 4 ottobre quando, alle 15, il feretro arriverà nella cattedrale di San Venanzio a Fabriano per la celebrazione dei funerali. Una scelta non casuale da parte della famiglia la scelta del sito di, popolosa frazione a pochi chilometri da Fabriano, primo stabilimento fondato da Aristideper la Ariston, poi divenuta Indesit e, quindi Whirlpool. Ad aiutare il capostipite della famiglianell'avvio della sua visionaria, per l'epoca, attività imprenditoriale nel cuore delle Marche, il contributo economico del parroco del paese, don Battista Rinaldi, che gli prestò 50mila lire (25 euro al cambio attuale).