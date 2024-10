Mai così bassa da 17 anni | l' ultimo record per l' Italia gufi di sinistra disperati

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Secondo gli ultimi dati di Eurostat, il tasso di disoccupazione destagionalizzato dell'area euro è stato del 6,4 per cento ad agosto, stabile rispetto al mese di luglio, e in calo rispetto al 6,6 per cento dell'agosto dell'anno scorso. Il tasso di disoccupazione dell'Ue, invece, è stato del 5,9 per cento ad agosto, in calo di 0,1 punti percentuali su base annua. Per il mese di agosto, Eurostat stima in 13,027 milioni le persone disoccupate in Ue, di cui 10,925 milioni in eurozona, con un calo, rispetto a luglio, di 108 mila unità in Ue e 94 mila unità in eurozona. Fra le economie maggiori, l'ha fatto registrare il 6,2 per cento di disoccupazione a agosto in calo rispetto al 6,4 per cento di luglio e il 7,6 per cento di agosto 2023.