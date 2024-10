Lo sfregio dei vandali s’inerpica fino alle Cime di Lavaredo |  rocce deturpate da scritte contro i turisti Zaia | insulso

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Non c’è limite allo, e ora quell’insana abitudine a deturpare ciò che appartiene al patrimonio comune, archeologico o naturalistico che sia, e semplicemente per il puro gusto di esternare e vergare, firmandolo, l’ultimomessaggio, stavolta ha colpito anche ad alta quota. Si sono inerpicati fin sulle Dolomiti i dissennati di turno per lasciare il loro marchio “d’autore”. Lodeiarriva fin sullediNiente cuoricini trafitti da cuori o frecce scoccate da Cupido che infilzano i nomi delle coppiette del momento che si giurano amore eterno scolpendo nella roccia la promessa chezza statue, facciate, monumenti. No, stavolta una scritta a pennarello, «Tourists go home», è apparsa su una delle rocce con impronte fossili di dinosauro delle Tredi, sulle Dolomiti, sopra Auronzo di Cadore.