LIVE Sinner-Alcaraz 4-5 ATP Pechino 2024 in DIRETTA | l’azzurro serve per restare nel set

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-0 Servizio e dritto a bersaglio per il numero 3 ATP. 15-0 Servizio, dritto e volèe a segno per l’iberico. 5-5 Game. Scappa via il dritto inside out del murciano. C’è l’aggancio. 40-30 Solida prima esterna trovata da Jannik. 30-30 Risposta profonda dell’iberico che sorprende l’avversario. 30-15 Non passa il rovescio lungolinea dello spagnolo. 15-15 Il nastro trascina in corridoio la risposta di rovescio di. 0-15 Brutto errore gratuito con il dritto in uscita dal servizio dell’altoatesino. 4-5 CONTROBREAK! SI! Spinge sin dalla risposta, che dopo il cambio di campo servirà nuovamente pernel set. 30-40 Palla del controbreak. CHE RISPOSTA! Jannik piazza una spettacolare risposta di dritto vincente. 30-30 Splendido dritto incrociato strettissimo giocato da, che si carica.