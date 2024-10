LIVE Shakhtar-Atalanta 0-3 Champions League calcio in DIRETTA | Bellanova sigla il tris

Leggi tutta la notizia su oasport

47?DEA, 0-3! Incornata precisa del numero 16 su cioccolatino dalla sinistra di Zappacosta. Da un esterno all'altro, come viaggia l'! 46? Subito Konoplia, colpevolmente libero sulla destra, lascia partire un destro troppo debole che si perde a lato. Mega opportunità Shakthar. 45? Comincia la ripresa, ci siamo! Dentro Konoplia per Ghram mentre Pasalic rileva Djimsiti. Primo tempo magistrale dell', superiore alloper possesso palla, aggressività e dominio degli spazi. Il raddoppio di Lookman, al tramonto della prima frazione, è il giusto riconoscimento ai numerosi tentativi degli uomini di Gasperini, vicini al bis in almeno un paio di occasioni limpide. Ora altri 45 minuti ad alta intensità per meritarsi i primi 3 punti della campagna europea.