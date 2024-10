L’Empoli degli insuperabili Fuori meglio che in casa Così ha il passo delle big

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Nella splendida partenza stagionale deldi D’Aversa, ancora imbattuto nelle 8 partite ufficiali disputate tra Coppa Italia e campionato, c’è un dato che balza agli occhi: gli azzurri hanno fattoin trasferta che in. Capitan Grassi e compagni hanno infatti vinto 34 trasferte affrontate segnando sempre due reti (2-1 all’Olimpico contro la Roma, 2-0 a Cagliari e 2-1 a Torino contro i granata), pareggiando 1-1 la quarta al Dall’Ara contro il Bologna (unica partita finora dove per altro gli azzurri sono andati in svantaggio). Al contrario al Carlo Castellani-Computer Gross Arena Viti e compagni hanno vinto solo al debutto stagionale in Coppa a metà agosto contro il Catanzaro (rotondo 4-1), pareggiando poi a reti bianche le successive tre sfide di campionato contro Monza, Juventus e Fiorentina.