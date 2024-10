Israele sotto attacco | l’Iran ha sparato centinaia di missili

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 2 ottobre 2024)ha subito il 1 ottobre un’ondata di attacchi senza precedenti da parte del. Oltre 200sono stati lanciati su Tel Aviv, la capitale politica, mentre altrihanno centrato altre città e villaggi del Paese. L’ha causato in realtà danni limitati, sebbene pesanti, perché, malgrado alcune falle, il sistema di difesa Iron Dome (Scudo di Ferro) ha retto abbastanza. Il terrore però è stato forte: un palestinese è morto a Gerico e 8 israeliani hanno perso la vita a Jaffa. Qui c’è stato unarmato di un commando contro passati ignari, assassinati per strada. Attacchi a Tel Aviv e Jaffa L’stico delha avuto luogo nelle prime ore del mattino di martedì 1 ottobre. Su Tel Aviv con una pioggia di razzi. Le sirene di allarme hanno risuonato in tutta la città, costringendo i residenti a cercare rifugio nei bunker sotterranei.