Inter-Milan e il rischio commissariamento il precedente del Foggia | fu il primo club in amministrazione giudiziaria su richiesta dello stesso pm

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) La possibilità che la gestione divenga affiancata da uomini scelti dal Tribunale dio sarebbe un unicum? No, è già accaduto una volta che uncalcistico si sia ritrovato “accompagnato” da un amministratore giudiziario. Avvenne ae ildella società fu disposto proprio dai magistratiesi supubblico ministero (Paolo Storari) che oggi indaga sullo strapotere delle curve nerazzurra e rossonera e ha deciso di avviare un “procedimento di prevenzione” nei confronti di. Il caso delCalcio La vicenda risale al 2018, quando il giudice per le indagini preliminari Guido Fanales accolse ladi Storari decidendo –caso in Italia – di commissariare la società di calcio, indagata ai sensi della legge 231/2001 sulla responsabilità amministrativa.