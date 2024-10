Il derby 1 Dà certezze la difesa del Chiesanuova

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024)-Maceratese, per l’andata dei quarti di Coppa Italia si sfidano oggi alle 19 due splendide protagoniste in questo avvio di Eccellenza. In casa della terza in classifica che vanta unabunker, zero reti subite in 6 uscite stagionali, arriva la capolista e formazione che, invece, ha segnato più di tutti in campionato (8 gol). Ilha eliminato la Sangiustese VP ai rigori dopo due pareggi, la Rata ha fatto fuori il Montefano con due successi. Alla vigilia il presidente del, Luciano Bonvecchi, "prova" a godersi il match perché i grattacapi non sono mancati. "A noi la Coppa interessa, l’abbiamo vinta in Promozione e ora che abbiamo finalmente superato il primo turno anche in Eccellenza, vogliamo prenderci gusto e andare avanti".