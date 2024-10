Il caso del Centro Benelli Sopralluogo del sindaco | Il piazzale resta chiuso Ecco i lavori da fare

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) "Ildeldirezionalerimarrà, sarà percorribile solamente intorno al suo perimetro". Lo hanno detto ildi Pesaro Andrea Biancani e l’assessora alle Manutenzioni Mila Della Dora che, ieri mattina, hanno svolto unnelassieme alle due amministratici del condomino, Marika e Patrizia Vagnini e con i tecnici del Comune, dopo i danni riscontrati su una trave in legno lamellare sorretta dalla colonna centrale. "Quello che emerge – confermano Biancani e Della Dora – è il cedimento parziale di una delle quattro travi della struttura che, a causa del maltempo e dell’acqua assorbita nel tempo, non ha retto il peso venendo giù di una decina di centimetri". Dopo ildei vigili del fuoco la piazza è stata transennata e continuerà ad esserlo fino alla messa in sicurezza.