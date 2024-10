Hockey ghiaccio | è l’ora del 3×3 alle Olimpiadi? Si guarda al 2030

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) In un futuro non troppo lontano, potremmo vedere la disciplina dell’su3×3 ai Giochi Olimpici. La data da segnare sul calendario è quella del, anno della competizione olimpica nelle Alpi Francesi. La notizia è emersa nelle scorse ore a seguito della conclusione dell’ultimo congresso semestrale dell’IHF svoltosi a Rodi, in Grecia. L’obiettivo è quello di replicare il successo già visto in campo estivo con altre specialità come il basket 3×3 o come il rugby a sette, due sport dai formati ridotti particolarmente apprezzati nelle ultime rassegne a cinque cerchi: “La spinta che il basket 3 contro 3, il rugby a sette o in Beach volley hanno avuto un impatto forte sulla disciplina originale, suscitando un effetto che nessuno si sarebbe mai aspettato. C’è stato un impatto forte”, ha detto Luc Tardif, Presidente dell’IHF. Non sarebbe un tentativo alla cieca.