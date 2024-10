Gallarate perde il controllo dell’auto che si ribalta | grave un 86enne

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 2 ottobre 2024)(Varese), 2 ottobre 2024 –incidente stradale questa mattina, intorno alle 9, in via Aosta, angolo largo Beethoven, a. Stando a una prima ricostruzione dei fatti, un uomo di 86 anni avrebbe perso ildella sua auto, probabilmente a causa di un malore, andando a scontrarsi con alcune vetture in sosta lungo la strada. L’auto si è successivamenteta. Immediato l’intervento dei soccorsi, che hanno rianimato l’anziano trovato in arresto cardiocircolatorio sul posto prima di trasportarlo in ospedale in codice rosso a. Le sue condizioni sono gravi. Sul posto, oltre al 118, è intervenuta la Polizia Locale di, che ha temporaneamente chiuso l’accesso a via Aosta per permettere i soccorsi e i rilievi.