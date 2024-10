Fiorentina-New Saints Palladino | Emergenza difesa gioca Moreno Le parole di Kouame mi sono piaciute

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Firenze, 2 ottobre 2024 - Conferenza stampa della vigilia per Raffaele, pronto a debuttare nel girone di C onference League con la suacontro i gallesi dei New. Queste ledel tecnico gigliato dal Media Center del Viola Park. "Siamo inin, abbiamo tre squalificati e anche un forfait. Pongracic infatti non è pronto, nonostante in questi giorni abbia lavorato con il gruppo. Ma abbiamo lavorato bene in quel settore ecerto che chi giocherà, anche adattato, farà molto bene".Che importanza ha per lei la Conference League? Sarà emozionato? "Non c'è tempo di emozionarsi. Siamo concentrati per fare una grande prestazione e vincere una partita. Le responsabilità fanno parte di questo lavoro: noi vogliamo fare una grande prestazione, siamo pronti per domani.