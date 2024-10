Donate la cornee di Martina il 27enne negativo all’alcoltest

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Un grande gesto di altruismo è stato compiuto daDi Giulio la 21enne originaria di Pesaro deceduta domenica in seguito a un incidente in moto guidata da undi Cesenatico nel tunnel della Secante. La ragazza aveva espresso la sua volontà di essere donatrice di organi al momento del rinnovo della carta d’identità. Essendo morta per trauma, il padre ha detto che avrebbero donato le, unica possibilità, rispettando la volontà espressa dalla giovane stessa, del cui nobilissimo gesto la famiglia era a conoscenza. Dalla testimonianza espressa dall’unico testimone oculare sentito dagli agenti della Polizia Locale di Cesena intervenuta per i rilievi di legge, è stato confermato che nell’incidente non sono stati coinvolti altri mezzi se non appunto solo la moto.