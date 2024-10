Consumi di vino a picco negli Usa Agosto è stato uno dei peggiori mesi dell' ultimo biennio

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di mercoledì 2 ottobre 2024)Stati Uniti si è consumato uno deiper idi. Da gennaio adil -13% registrato nel mese clou'estate ha portato il totale a -8% a volume (i segnali c'erano già nei primi cinque'anno). In uno scenario molto complicato per il primo cliente delitaliano, che già un anno fa mostrava i primi inceppamenti, l'Italia si salva grazie alla categoria degli spumanti ma, come fa notare l'Osservatorio Uiv (nell'analisi basata su dati Sipsource), molto si deve alleperformance dei competitor del Belpaese. L'Italia fa male ma meglio degli altri Nel dettaglio, considerando tutti gli otto2024, l'Italia fa -5,7 per cento a volume e perde il 4,4% dei valori diesportato.