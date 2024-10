Capitale degli yacht | Giovani e tecnologici Vi racconto chi sono i nuovi armatori

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) VIAREGGIO, anzi sempre più. E altamente. Tanto da progettare sempre più spesso direttamente i sistemi di infotainment dei loro gioielli del mare. Benvenuti nelladi lusso: Viareggio. Il nostro viaggio inizia in Darsena che è un reticolo di strade segnate da grandi capannoni, qua e là intervallati da bar, qualche "vecchia" (nel senso di tradizionale) trattoria dove all’ora di pranzo servono pesce cucinato come una volta. Trattorie che si riempiono di maestri d’ascia e di calafati, ovvero dei carpentieri che ne continuano la tradizione. Quella che ha fatto di Viareggio il più grande distretto della nautica d’Italia. È in questi capannoni che ogni giorno si costruisconoda sogno: dai Mangusta agli Azimut Benetti, dai Codecasa agli Overmarine. Qui la tradizione si sposa con l’innovazione.