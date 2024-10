BRUNO VESPA | PORTA A PORTA FLOPPA? COLPA DEL BASSO TRAINO DEL PRIME TIME DI RAI1

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di mercoledì 2 ottobre 2024)non ci sta a finire sotto “processo” per gli ascolti sempre più bassi di. Laè dei programmi serali diche lo impegnano in “faticosi recuperi”. Rispondendo ad un articolo del Fatto Quotidiano dove si sottolinea che “nel salotto dimancano almeno 5 punti di auditel (e cresce la malinconia: soltanto due stagioni fa raccoglieva almeno il 10%)”, il popolare giornalista ribatte: È vero che il mese di settembre la media dello share diè stata dell’8,4%, ma nelle noveserate che ci hanno preceduto Rai Uno ha toccato una media del 15,23%, mentre Rodano cita un 21% che non ci appartiene. Parla anche di una media delle seconde serate del 13%, quando le dieci seconde serate nel mese di settembre – esclusa– hanno toccato I’8,73%, con traini ben superiori ai nostri.