(Di mercoledì 2 ottobre 2024)II: controversie sulla causa della sua morte L’8 settembre 2022, il dottor Douglas Glass, farmacista del castello di Balmoral in Scozia, ha firmato ufficialmente il certificato di morte dellaII, segnando la fine del regno più lungo della storia britannica all’età di 96 anni. Secondo il certificato, l’amata monarca è morta per “cause naturali”. Tuttavia, questa spiegazione ha suscitato scetticismo e dibattito tra biografi e personaggi politici. Svelare il mistero della sua malattia Nel suo libro Elizabeth: An Intimate Portrait, il biografo Gyles Brandreth ha ipotizzato che lapotesse aver sofferto di una rara forma di mieloma, un tipo di tumore del midollo osseo.