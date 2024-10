Beautiful anticipazioni puntate dal 5 all’11 ottobre 2024 | Hope cerca di farsi perdonare da Thomas

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di mercoledì 2 ottobre 2024)sarà intenta adanelle prossimedi. Nella settimana che va dal 5la figlia di Brooke cercherà di chiarire la sua posizione con il giovane Forrester riguardo alle parole dure che ha usato nei suoi confronti durante una conversazione con la madre.ammette il suo errore nelle prossimeLa Logan ammetterà condi aver sbagliato a usare parole così dure su di lui parlando con Brooke e sottolineerà la sua fiducia in lui.si mostrerà comprensivo e accetterà serenamente il fatto che Brooke continui a non avere fiducia in lui. Nel frattempo Brooke – estremamente preoccupata per– si confiderà con Taylor. La psicologa però faticherà a comprendere i motivi della sua ansia riguardo alla collaborazione professionale dei loro figli, e da parte sua continuerà a sostenere