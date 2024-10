Basket l’Olimpia Milano cerca la partenza giusta in Eurolega contro il Monaco

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Si alza il sipario sulla nuova stagione died il cammino delcomincerà dal Principato di. Una trasferta subito significativa per la squadra di Messina, visto che ilrappresenta certamente una rivale verso l’obiettivo Playoff, cheha mancato completamente nelle ultime due deludenti stagioni.ha cambiato molto e c’è stato un’importante rivoluzione nel roster milanese. Ci sono state conferme importanti come quelle di Shavon Shields e Nikola Mirotic, ai quali si sono aggiunti i neo arrivati Nenad Dimitrijevic, Leandro Bolmaro, Josh Nebo ed il rientrante Zach LeDay, per citare coloro che finora sono già stati subito protagonisti nella conquista della Supercoppa. Quella di domani potrebbe anche essere la prima occasione per vedere in azione altri tre nuovi colpi dell’estate milanese.