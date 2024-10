Bagni no gender a scuola Pro Vita & Famiglia | Valditara li vieti in tutta Italia la legge impone distinzione

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) "Inammissibile l’iniziativa del Liceo di Trieste, dove in un piano dell’edificio sono spariti iriservati ai maschi e alle femmine sostituendoli conno-”: così in una nota Pro. "Oltre ad essere illegale, dato che secondo il DM 18 dicembre 1974, 3.9.1 sull’edilizia scolastica i“devono essere separati per sesso”, è un’iniziativa prevaricatrice ed ideologica che sminuisce l’importanza della diversità sessuale tra maschi e femmine" spiega. L'articolono, Pro: “liin, la” .