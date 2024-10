Aumento Pensioni minime nel 2025 | solo pochi euro?

Leggi tutta la notizia su pensionipertutti

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Lecontinuano ad essere al centro del dibattito previdenziale in Italia, con particolare attenzione alle misure volte a garantire un tenore di vita dignitoso per i pensionati. Per il, si prospetta undelle, ma l’incremento potrebbe risultare meno significativo di quanto molti si aspettano. Forza Italia continua la sua battaglia per lea 1000, ma sembra più propaganda che reale possibilità .: Adeguamento al 100% dell’inflazione? Per capire gli aumenti dellepartiamo dalle basi. Il meccanismo alla base di questoè la perequazione automatica, un elemento chiave del sistema previdenziale italiano. Questo processo adegua periodicamente gli importistici all’andamento del costo della vita, basandosi sull’inflazione.