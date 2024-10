Accuse contro una ufficiale | Seung ancora a processo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Viareggio, 2 ottobre 2024 – Si è presentato un po’ “a sorpresa” e ha reso dichiarazioni spontanee in aula per tre minuti. Gianluca Paul, il 36enne di Torre del Lago accusato di aver massacrato Barbara Capovani davanti al reparto che lei dirigeva, è comparso ieri mattina davanti al giudice Riccardo Nerucci di Lucca. È accusato – difeso dall’avvocato Andrea Pieri – di diffamazione aggravata verso unadella guardia di finanza di Viareggio. Allo “sciamano”, come lui stesso si definiva sui social, dove era molto attivo, viene contestato di aver scritto con parole molto critiche un post sulla sua pagina facebookla militare che - a suo dire - sarebbe stata coinvolta non avendo fatto nulla per fermare i presunti traffici di esseri umani, in particolare bambini, organi e stupefacenti.