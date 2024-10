A Quiet Place | The Road Ahead il nuovo trailer presenta Alex Taylor la protagonista del gioco

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Stormind Games ha pubblicato unvideo di A: The, grazie al quale il team di sviluppo italiano hato laassoluta dell’avventura,. Lo studio ha colto la preziosa occasione rapta da questovideo per riconfermare che la ragazza si trova, ovviamente suo malgrado, costretta ad affrontare una situazione a dir poco difficile e carica di pericoli, chiamata a sopravvivere nonostante la presenza di creature assetate di sangue. Stormind Games ha precisato cheè una grande appassionata di ingegneria e di musica, abilità queste che le torneranno particolarmente utili per scappare dai mostri che hanno letteralmente invaso il mondo itero, che ricordiamo sono dotati di un udito decisamente sviluppato, caratteristica questa che li rende dei cacciatori provetti.