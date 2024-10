7 ottobre | Tar Lazio respinge ricorso divieto manifestazioni pro Palestina

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Roma, 2 ott. (LaPresse) – Il Tar delha respinto ilpresentato oggi dai promotori dellepro, a cui il ministero degli Interni, attraverso la prefettura di Roma e la questura, aveva vietato lo svolgimento di qualunque corte proper il 5. Il giudice amministrativo ha evidenziato, nelre l’atto, che “un pericolo per l’ordine pubblico risulta, allo stato, confermato dagli stessi articoli di giornale prodotti dai ricorrenti e, in particolare, dai commenti ivi riportati in riferimento alla manifestazione e alla data prescelta per l’evento” e che nel provvedimento dinon è “manifestatamente irragionevole la valutazione operata dall’autorità amministrativa”.