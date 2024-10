Virtus l’orgoglio di Galetti | Un bel biglietto da visita

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024) Cominciare un campionato vincendo è senza dubbio una carta importante e positiva per una squadra. Nella sfida di domenica laha mostrato tutta la sua sicurezza, il gruppo è ancora un cantiere, ci sono delle lacune da colmare, ma intanto sono arrivati i due punti con un’avversaria che lotterà per il vertice in questo torneo 2024/2025. La classifica mossa subito a proprio favore, un dettaglio non da poco per una V imolese che è cambiata tanto nell’ultima estate: "Nel pre gara – commenta coach– avevo detto che questa prima partita era il nostroda, volevo delle basi solide senza leggere il tabellone. Ai ragazzi avevo chiesto di essere solidi ed è stato fatto uno sforzo incredibile, abbiamo subito un 13-0, ma nel secondo quarto San Vendemiano ha segnato solamente 7 punti.