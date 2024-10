Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 1 ottobre 2024) LuceverdeMary trovati all’ascolto trafficata la carreggiata interna del anche per un incidente code tra le uscite Trionfale Salaria poi perfile anche tra via di Settebagni Tiburtina come tra Casilina e Pontina in esterna rallentamenti e code tra via di Casal del Marmo e via del mare e tra Casilina e Nomentana resta intensoin entrata acode sulla diramazioneSud a Torrenova verso il bivio per il gr disagi anche sulla diramazionenord su via Salaria entrambe in coda tra Settebagni e il bivio per il grande raccordo anulare intenso ilsulla intero tratto Urbano della A24L’Aquila in coda verso la tangenziale est in direzione del grano invece fili a partire da Tor Cervara disagi alla circolazione sul viadotto della Magliana accordi dal bivio con laFiumicino verso via Laurentina lungo la tangenziale est a Ci sono code verso San ...