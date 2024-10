Temptation Island le anticipazioni di stasera martedì 2 ottobre

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di martedì 1 ottobre 2024)torna su Canale 5 per il quarto appuntamento, confermandosi come uno dei programmi di punta del palinsesto autunnale di Mediaset. La nuova edizione del reality show sui sentimenti, in ondain prima serata, promette nuovi colpi di scena e sviluppi inaspettati per le coppie partecipanti. Confronti e tensioni: cosa aspettarsi dalla prossima puntata Il viaggio nei sentimenti delle coppie in gioco continua, con Filippo Bisciglia alla guida del racconto. Tra i momenti clou della puntata, l’attenzione si concentrerà su Diandra e Valerio. La domanda che tiene col fiato sospeso i telespettatori è: Diandra accetterà il falò di confronto anticipato richiesto dal fidanzato Valerio? La risposta potrebbe segnare una svolta decisiva per la coppia.