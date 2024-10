Temptation Island le anticipazioni della quarta puntata | scoppia la coppia Valerio e Diandra?

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 1 ottobre 2024) Questa sera andrà in onda su Canale 5 ladi, il programma giunto alla sua dodicesima edizione che sta entrando nella sua fase calda. Con Filippo Bisciglia al timone, riparte il “viaggio tra i sentimenti” sulla nave diche potrebbe prevedere qualche colpo a sorpresa nelladi questa sera.: che succede tra? Una delle coppie più scoppiettanti è quella composta da: lui nella scorsaha richiesto il falò di confronto anticipato a lei poiché ha visto alcuni atteggiamenti e sentito alcune frasi che non gli sono piaciuti affatto. Cos’è successo nello specifico?, confidandosi con il single Valentino, ha detto che si sta immedesimando in una situazione in cui è single, come se già si fosse lasciata con