Temptation Island 12 le anticipazioni della quarta puntata

(Di martedì 1 ottobre 2024) Questa sera, su Canale cinque, andrà in onda un nuovo imperdibile appuntamento con. Siamo al giro di boa: stasera, condotti dal racconto di Filippo Bisciglia, scopriremo l’evolversisituazione amorosa delle coppie che hanno scelto di mettere alla prova la loro relazione. Sull’isola delle tentazioni i colpi di scena non mancano mai. Stando ai primi assaggi pubblicati sul profilo instagram ufficiale del programma, ladi stasera 1 ottobre non sarà un’eccezione. Le clip che anticipano ciò a cui assisteremo sono tre. La prima clip mostra Anna Acciardi, fidanzata di Alfred Ekhator, di fronte allo schermo del pinnettu, immagine che non è mai preludio di buone notizie. Le immagini mostrano la ragazza, evidentemente innervosita, richiedere un falò di confronto immediato.