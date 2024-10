Taekwondo Il giovane Miserendino brilla in Albania

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024) Eccellente secondo posto e dunque argento per Andreaall’Open di Tirana di. All’"n Open G2" hanno partecipato quasi 1.500 atleti e, in forza al Tkd Cattolica guidato dal maestro Davide Berti, dopo aver superato gli ottavi per ranking favorevole ha battuto ai quarti il greco Kougioumtzis Grigirios. Poi, in semifinale, ha sconfitto l’italiano Riccardo Santangelo della New Marzial Mesagne, ma purtroppo si è poi arreso in finale a un atleta di qualità come il nazionale azero Fazlishahgoli Amirabdas, anche a causa di un infortunio al piede.ha conquistato 12 punti, consolidando così il suo primo posto nel ranking.