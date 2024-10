Reggio Emilia la fine di un’epoca Dopo sessant’anni chiude anche Casamatti | L’economia è cambiata

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 1 ottobre 2024), 1 ottobre 2024 – “Si, chiudiamo. Ma è un arrivederci, non un addio”. È commosso Davidequando parla della soffertissima decisione che la sua famiglia ha preso venerdì, lasciando orfanadella sua più importante e longeva catena di mercerie. Un colorato mondo delle meraviglie fatto di cassetti colmi di bottoni di ogni foggia e materiale, infinite scatoline di perline e strass, alti scaffali di stoffe pregiate, da cui si sono serviti sarti e ricamatori di primaria importanza, mamadri che volevano toppe creative per i pantaloni dei bimbi ed eleganti famiglie in cerca di complementi d’arredo. Un labirintico paradiso cui era divertente perdersi, immaginando cosa si sarebbe potuto ricavare da pezze di stoffa, filati, rocchetti e gomitoli di lana; fibbie, e minuterie..