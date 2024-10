NoiPa visibili gli stipendi docenti e personale Ata | importi più bassi anche di 100 euro

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 1 ottobre 2024) Ottobre si apre con qualche sorpresa per ilscolastico, che può già accedere aglidegliattraverso. Purtroppo, non tutti riceveranno ciò che si aspettavano. La piattaforma ha resogligià a partire da fine settembre, ma per molti il netto sarà più basso rispetto al mese precedente. Come mai? Un effetto a catena legato ai pagamenti del Fis (Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa) di settembre. Ottobre con riduzioniali: chi sarà penalizzato? Ottobre inizia non nel migliore dei modi per molti lavoratori, che vedranno l’importo dei lorodiminuire. Le decurtazioni interesseranno in modo diversoAta. Ma spieghiamo meglio.