Luna Rossa cola a picco dramma sportivo | pezzi di barca in mare altro disastro | Guarda

(Di martedì 1 ottobre 2024) Inizia e finisce subito la settima regata della serie finale di Louis Vuitton Cup,contro Ineos Britannia. Per laitaliana un'altratica sconfitta, arrivata poco dopo il via a causa di una rovinosa rottura nella zona dell'arbitro: ora siamo sul 4-3 per i rivali (la vittoria a chi si aggiudica per primo 7 regate). Prima del via la situazione era di perfetto pareggio, tre vittorie a testa. Il vento a Barcellona, come da previsioni, era forte, anzi molto forte, circostanza che non rendeva la circostanza delle più semplici. La partenza intorno alle 14.10. Una partenza come detto amarissima, per. Ineos, con sir Ben Ainslie, ha subito replicato la manovra della vigilia nella prima regata vincente, con un buono spunto al via.stava sulla destra dellainglese.