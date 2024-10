La richiesta di sangue corre sui taxi Cerchiamo nuovi volontari l’appello che arriva dal 4390

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 1 ottobre 2024) Firenze, 24 settembre 2024 – I tassisti fiorentini fanno già tantissimo sul fronte della donazione del, ma vogliono raggiungere traguardi ancora più ambiziosi. “altri”,chedalFirenze (la cooperativa radioCo.ta.fi.). Sono già 100 i tassisti che, con una media di due volte l'anno, donano il propriosperando di poter salvare vite umane. Duecento le donazioni annuali che, moltiplicate per 50, diventano 10mila. E infatti, in 50 anni, il gruppo donatoridi Cotafiha fatto precisamente 10mila donazioni. Ma l'obiettivo dei tassisti fiorentini è raddoppiare i numeri. Per questo, sulla flottae sui relativi social è partita una campagna pubblicitaria di ampio raggio con la scritta "Donare ilè amore". "Unisciti a noi donatori, fallo anche tu" si legge.