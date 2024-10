La Puglia si candida ad ospitare i nuovi data center italiani

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024) Lasiad. La regione può rappresentare infatti la location ideale per queste strutture, che garantiscono il funzionamento costante di apparecchiature informatiche, sistemi, reti e servizi a supporto delle attività digitali delle imprese, grazie soprattutto all'elevata produzione di energia da fonti rinnovabili, eolica e solare, attualmente utilizzata solo in parte. La proposta sarà lanciata in occasione dell'evento “MediterraneanMeeting”, che si svolgerà il 15 novembre a Bari nell'ambito di “Smart Building Levante 2024”, terza edizione della fiera biennale internazionale sull'impiantistica e l'edilizia nell'area del Mediterraneo, in programma nei giorni 14 e 15 novembre alla Nuova Fiera del Levante.